Стало известно, кто возглавит политсовет «Партии роста» и «Новых людей» Титов возглавит политсовет «Партии роста» и «Новых людей» после их объединения

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Борис Титов

Борис Титов возглавит федеральный политсовет объединенных «Партии роста» и «Новых людей», сообщил корреспондент РИА Новости. Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев добавил, что фракции показали эффективную совместную работу, поэтому было принято решение об их юридическом совмещении.

Мы создаем новый орган — федеральный политсовет (объединенной партии «Новые люди». — NEWS.ru). Мы попросили Бориса Юрьевича (Титова. — NEWS.ru.) возглавить его, он согласился, — сообщил Нечаев.

Ранее сообщалось, что «Новые люди» и «Партия роста» объединяются под названием «Новые люди», переименования не будет. До этого бывший кандидат в президенты России от организации Владислав Даванков заявил, что считает свой результат успешным по итогам выборов. Известно, что политик занял третье место, в его пользу высказались 3,85% избирателей или почти 362,5 тысячи граждан.

Кроме того, Даванков заявлял о «чувстве гордости за страну и президента», выступая на Красной площади, где проходил концерт «10 лет в родной гавани». Мероприятие было приурочено к 10-летней годовщине присоединения Крыма к Российской Федерации.