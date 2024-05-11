Стало известно, кто может возглавить Минздрав в новом кабмине РБК: Мурашко сохранит пост министра здравоохранения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Михаил Мурашко

РБК со ссылкой на источники сообщает, что Михаил Мурашко войдет в состав нового правительства. По данным СМИ, он снова займет пост министра здравоохранения.

Михаил Мурашко войдет в новый состав правительства, — сказали источники.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что вопрос назначений федеральных министров поднимут в ходе слушаний ГД 14 мая.К андидатуры на должности заместителей председателя правительства рассмотрят на заседании Госдумы 13 мая, уточнил политик.

Также Госдума уже утвердила внесенную президентом РФ Владимиром Путиным кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства. За него проголосовало 375 депутатов, против не голосовал никто. Воздержались 57 депутатов. Глава кабмина поблагодарил парламентариев за одобрение его кандидатуры и пообещал, что правительство приложит все усилия для реализации инициатив, прозвучавших в послании президента.

В новом правительстве России, как и в предыдущем, останется 21 министерство. Соответствующий указ подписал президент РФ. Пять из них будут подчиняться напрямую главе государства. Речь идет о МИД, Минюсте, МЧС, МВД и Минобороны.

Согласно законодательству РФ, 7 мая, после инаугурации Владимира Путина, правительство в полном составе ушло в отставку. Это касалось в том числе основных фигур центрального аппарата.