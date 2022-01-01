Стало известно, кто в России получит повышенную зарплату в январе Эксперт Лебединская: за работу 1 и 7 января россиянам положена повышенная зарплата

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За работу в праздничные дни с 1 по 8 января некоторым категориям работников положена повышенная зарплата. Об этом агентству ПРАЙМ рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. По ее словам, двойная оплата положена по умолчанию за все дни, а не только за 1 и 7 января, считающиеся государственными праздниками.

Она также отметила, что если на праздничный день приходится часть рабочего дня, то в повышенном размере оплачивается эта часть.Также по просьбе работника ему могут дать дополнительный выходной в другой день. При таком варианте двойной оплаты не предусмотрено.

Если же у работника сменный график, то никаких доплат в этом случае не предусматривается, поскольку это рассматривается законом как обычная смена. То же самое касается тех, кто дежурит. Для них положен отгул в течение ближайших десяти дней.

При этом для работы в праздники необходимо письменное согласие сотрудника и распоряжение работодателя. Если эти документы отсутствуют, считается, что специалист вышел поработать в выходной день по собственной инициативе и никаких доплат и лишних выходных ему не положено.

Ранее юрист Елена Кудерко рассказала, что работодатели обязаны предоставлять сотрудникам ряд выплат, помимо заработной платы. В перечень входит оплата больничного, отпусков, декретного отпуска, командировочных, НДФЛ и компенсация использования личного имущества.

Юрист Денис Аулов рассказал, что годовую премию или тринадцатую зарплату могут выплатить либо всему рабочему коллективу, либо части сотрудников, которые соответствуют определенным критериям. По его словам, как правило, выплату назначают за выполнение годового плана, повышение эффективности труда и достижение определенных рабочих целей.