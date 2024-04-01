Стало известно, кто снабжает Украину информацией для диверсий СВР России: Украина пользуется спутниковыми данными США при подготовке диверсий

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

Украина активно использует спутниковые данные разведки, предоставляемые Соединенными Штатами, при подготовке нападений диверсионно-разведывательных групп и обстрелов российских территорий, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России. Там также отметили, что теракт в «Крокус Сити Холле» является прямым «родственником» ракетных обстрелов украинских ДРГ, передает РИА Новости.

Убийство мирных людей в Подмосковье — прямой «родственник» массированных ракетных обстрелов и атак ДРГ в Курской и Белгородской областях. При этом поступающие в Службу данные свидетельствуют о том, что при организации нападений украинцы активно пользуются спутниковой информацией, предоставляемой им американской разведкой, — заявили в СВР.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова объяснила, почему переданная Украине российская нота не содержит требований по поводу теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холла». По ее словам, работа правоохранительных органов еще не завершена.

Также ранее Следственный комитет России объявил о начале проверки после обращения депутатов Госдумы о роли США и Украины в организации терактов на территории страны. Сотрудники ведомства изучат имеющиеся сведения и примут решение.