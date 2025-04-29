Стало известно, кто может быть причастен к гибели военкора Еремина Группа БПЛА ВСУ «Дикие шершни» может быть причастна к гибели военкора Еремина

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Погибший в зоне СВО военкор «Известий» Семен Еремин

Ударная группа БПЛА Вооруженных сил Украины «Дикие шершни» может быть причастна к гибели журналиста Семена Еремина в апреле 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, в момент инцидента именно они находились на стороне противника.

На момент гибели Семена Еремина на стороне противника находилась ударная группа БПЛА «Дикие шершни», которая работала в зоне ответственности первого стрелкового батальона 58-й мотопехотной бригады, — сказал источник.

Военный корреспондент «Известий» погиб 19 апреля 2024 года от ранений, полученных в результате удара украинского FPV-дрона. Трагедия произошла в районе села Приютного на границе ДНР и Запорожской области. Мужчина попал под огонь при выполнении профессиональных обязанностей — он снимал репортаж. Первый сброс с беспилотника обошелся без последствий, но после второго военкор получил несовместимые с жизнью травмы.

Еремин работал на этой должности с 2017 года. С самого начала специальной военной операции по защите Донбасса он рассказывал о событиях на фронте. Также Еремин был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.