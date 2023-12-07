Назван возможный информатор о передвижениях Кивы Mash: постоялец отеля мог информировать киллера о передвижении Кивы

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Илья Кива

Telegram-канал SHOT сообщает, что один из постояльцев подмосковного отеля, близ которого был застрелен экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива, мог информировать киллера о передвижении политика. По данным канала, после убийства экс-нардепа информатор остался на территории отеля, чтобы не привлекать внимание прибывших на место происшествия полицейских.

Кива был убит 6 декабря, окровавленный труп экс-депутата лежал на территории парковой зоны отеля в подмосковной деревне Супонево.

Илья Кива — бывший руководитель полтавского центра «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), экс-советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в 2014–2015 годах участвовал в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей. После начала СВО Кива переехал в Москву. Весной этого года заявил, что намерен просить политубежища в России. В ноябре 2023 года суд во Львове заочно приговорил Киву к 14 годам лишения свободы, его признали виновным по ряду статей, в том числе о госизмене.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что киллер минимум три недели следил за Ильей Кивой. По данным канала, убийца успел изучить привычки украинского политика. Авторы канала указали на то, что Кива, проживавший с сожительницей, предпочитал каждый день совершать длительные прогулки по парку. Канал отмечал, что политик вышел погулять по своему маршруту 6 декабря и не вернулся.