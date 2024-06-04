Стало известно, кто и как упрашивал лидеров СНГ приехать на мирный саммит Замглавы МИД Галузин: Зеленский лично упрашивал лидеров СНГ приехать в Швейцарию

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский лично обзванивал и упрашивал лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ) приехать на мирный саммит в Швейцарию, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, которые приводит ТАСС, никто из них не согласился, так как ближайшие союзники и друзья РФ из СНГ «понимают суть данной конференции — к миру она не имеет никакого отношения».

Была задействована «тяжелая артиллерия»: Зеленский со своими западными «друзьями» принялись лично обзванивать и упрашивать лидеров государств Содружества принять участие в этой «сходке». Знаем, что никто из них на подобные уговоры не поддался, — рассказал дипломат.

Накануне Зеленский впервые в истории двусторонних отношений прибыл с официальным визитом на Филиппины. Там он встретился с президентом республики Фердинандом Маркосом — младшим. Он поблагодарил филиппинского лидера за поддержку и «четкую позицию» относительно конфликта с Россией и пообещал открыть украинское посольство в столице страны Маниле.

Ранее сообщалось, что Зеленский 1 июня планировал посетить Саудовскую Аравию и заручиться поддержкой принца Мухаммеда ибн Салмана аль-Сауда. Но после того как Эр-Риад отказался принимать участие в мирном саммите, украинский лидер отложил свой визит в королевство на неопределенный срок.