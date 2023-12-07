Стало известно, кто будет расследовать дело об убийстве Кивы Дело об убийстве Кивы передадут управлению особо важных дел СК РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уголовное дело по факту убийства бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы передано следователям управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ, сообщили в пресс-службе ведомства. Представители комитета подчеркнули, что следователи уже осмотрели место преступления и изъяли две пистолетные гильзы, патрон и другие предметы, которые могут помочь расследованию.

Уголовное дело по факту убийства экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы и незаконного оборота оружия передано для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, бывший депутат был убит во время прогулки по территории парка, прилегающего к коттеджному поселку. Всего было произведено несколько выстрелов, Кива скончался от полученных ранений. Отмечается, что в его теле было два пулевых отверстия.

Помимо места преступления, следователи также осмотрели автомобиль погибшего и гостиничный номер, в котором он проживал. Для установления всех обстоятельств случившегося было назначено несколько экспертиз.

Как сообщалось ранее, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства Ильи Кивы. Расследование ведется по статье 105 УК РФ «Убийство». Предполагается, что депутат был убит из огнестрельного оружия с глушителем, однако официально эта версия пока не подтверждена.