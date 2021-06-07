Стало известно, кому интересен вакцинный туризм в Россию

https://static.news.ru/photo/10437786-c777-11eb-a884-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев прокомментировал возможность появления вакцинного туризма в России. По его словам, это может быть интересно жителям стран Африки, Латинской Америки и Азии, передаёт ТАСС.

Так как в Европе на сегодня вакцинирован большой процент населения, то, скорее всего, этот продукт будет интересен для стран Азии, Индии, странам Ближнего Востока, к примеру, Ирану. Страны Африки, Латинской Америки проявляли большой интерес к такому турпродукту в течение всего срока вакцинации в России, в РСТ поступали такие запросы, — поделился он.

Эксперт отметил, что для иностранцев посещение России для получения прививки обойдётся в $1,5–2,5 тысячи (примерно 110–180 тысяч рублей) на 21 день без учёта авиаперелёта. По его словам, технически такой продукт для иностранцев уже готов, а туроператоры были готовы к его введению ещё в начале 2021 года.

Игнатьев отметил, что туркомпании регулярно получают запросы на подобную услугу от жителей разных стран. Однако нерешённым остаётся вопрос оформления виз и легального въезда иностранных граждан в Россию для этих целей.

Накануне глава Ростуризма Зарина Догузова на полях Петербургского международного экономического форума заявила, что вакцинация иностранцев в России поможет перезапустить въездной туризм.

Ранее на ПМЭФ президент России Владимир Путин поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавирусной инфекции в России для иностранцев. Также официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Михаил Демин заявил, что группа не видит препятствий для сотрудничества с туроператорами по поводу таких туров.