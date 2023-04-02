По подозрению в совершении подрыва кафе и в убийстве военкора Владлена Татарского в Петербурге разыскивают девушку, передает Telegram-канал «112». По данным канала, неизвестная присутствовала на встрече с военкором. Сейчас ее личность устанавливается.
Взрыв в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел вечером 2 апреля, первым о нем сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». Позже РИА Новости сообщило, что в результате взрыва Татарский скончался. По данным Telegram-канала «112», один человек погиб, 16 посетителей пострадали. Одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии.
Фото: Социальные сети
Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной
Фото: Социальные сети
Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной
Фото: Социальные сети
Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной
Фото: Социальные сети
Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной
Фото: Социальные сети
Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной
Фото: Социальные сети
Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной
Фото: Социальные сети
Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной
Фото: Социальные сети
Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной
Фото: Социальные сети
Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной
Фото: Социальные сети
Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной
Фото: Социальные сети
Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной
Фото: Социальные сети
Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной
Фото: Социальные сети
Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной
Фото: Социальные сети
Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной
Фото: Социальные сети
Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной
Фото: Социальные сети
Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной
Фото: Социальные сети
На видео Татарский стоит на сцене и осматривает статуэтку, которую ему подарили во время встречи
Фото: Социальные сети
На видео Татарский стоит на сцене и осматривает статуэтку, которую ему подарили во время встречи
Фото: Владлен Татарский/ВКонтакте
Владлен Татарский
Фото: Владлен Татарский/ВКонтакте
Владлен Татарский
Telegram-канал Mash сообщал, что бомбу на встречу с военкором пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку и подарила Татарскому. Сообщается, что Татарский планировал провести в петербургском кафе встречу о том, как вести репортажи из горячих точек, «находясь под градом пуль».
Как утверждают авторы Telegram-канала «Фонтанка», раньше кафе принадлежало бизнесмену, связанному с ЧВК «Вагнер», Евгению Пригожину. Сейчас там на постоянной основе собирается дискуссионный клуб «Кибер Z фронт».