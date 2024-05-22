Стало известно, когда Wi-Fi будет работать во всех всероссийских самолетах Wi-Fi на борту российских самолетов станет повсеместным в 2028 году

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Предоставление Wi-Fi на борту российских самолетов станет общедоступным к 2028 году, сообщил министр цифрового развития России Максут Шадаев в ходе конференции ЦИПР-2024, его слова приводит ТАСС.

Когда мы запустим [спутниковую] группировку... В 2028 году, я думаю, — отметил Шадаев.

Ранее было объявлено, что первая группировка космических спутников для интернет-сети будет сформирована и запущена к 2026 году. По планам, к 2030 году будет запущено 737 низкоорбитальных спутников связи.

Ранее эксперт в сфере информационной безопасности Владимир Ульянов заявил, что Wi-Fi-роутеры не вредят здоровью человека. По его словам, сейчас не существует данных, в которых говорится об опасности роутеров для человека. Специалист отметил: на основании имеющихся исследований можно считать, что это устройство достаточно безопасно.

Также Ульянов рассказал, что при подключении к общественному Wi-Fi не следует вводить свои личные данные, потому что они могут попасть к злоумышленнику. По его словам, неизвестно, кто и с какой целью создает такие открытые сети. Для входа в приложения для платежей, почту и соцсети лучше пользоваться мобильным интернетом, посоветовал Ульянов.