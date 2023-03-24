Поврежденный корабль «Союз МС-22» вернется на Землю в беспилотном режиме 28 марта примерно через два часа после расстыковки, сообщили в Роскосмосе. В ведомстве добавили, что посадка корабля произойдет в беспилотном режиме примерно через два часа после расстыковки с малым исследовательским модулем «Рассвет» МКС.