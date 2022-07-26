Стало известно, когда в России пройдут учения «Восток-2022» Стратегические военные учения «Восток-2022» пройдут с 30 августа по 5 сентября

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Учения «Восток». Архивное фото

Министерство обороны России объявило о проведении стратегических учений «Восток-2022». Они пройдут в период с 30 августа по 5 сентября на 13 полигонах Восточного военного округа. Об этом ведомство сообщает в своем Telegram-канале.

Отмечается, что кроме войск Восточного военного округа к учениям будут в неполном объеме привлечены силы Воздушно-десантных войск, Дальней авиации и Военно-транспортной авиации. Также в данных маневрах примут участие воинские формирования из зарубежных стран.

К проведению специальной военной операции привлекается только часть Вооруженных Сил Российской Федерации, численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных Верховным Главнокомандующим, — уточняется в сообщении.

Также в Минобороны предупредили о распространении недостоверной информации в ряде зарубежных СМИ по поводу проведения неких мобилизационных мероприятий. Ведомство призвало россиян не поддаваться на провокации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о якобы готовящейся массовой мобилизации в России является «чистым фейком». Информацию распространили некоторые британские издания. Российское руководство неоднократно опровергало любые сообщения о проведении в стране мобилизации граждан.

Военное руководство также опровергало идею привлечения рядовых граждан для нужд армии в ходе специальной военной операции на Украине.