Стало известно, когда в Москву придёт весенняя погода

Устойчивое потепление в столице России начнётся после 20 марта, сообщила главный специалист Московского Метеобюро Татьяна Позднякова телеканалу «360». Ещё нельзя утверждать, что весна приходит позже нормы, отметила она.

По климату в Москве [начало метеорологической весны] — это 27–28 марта. Пока говорить, что она задерживается, рано. Она придёт после наступления астрономической весны, то есть после 20 марта, — сказала Позднякова.

Он добавила, что среднесуточная температура после этого оказывается нулевой или слабой плюсовой, тогда наступает метеорологическая весна. При этом погода может изменяться, признала Позднякова. Она ожидает температуру днём около плюс 5 градусов и слабоотрицательную ночью.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что пока «ночью придётся неплохо помёрзнуть». А небольшое понижение температуры он спрогнозировал на 15 и 16 марта.

В свою очередь биолог Павел Глазков сообщил о наступлении весны в Санкт-Петербурге. О её приходе говорит то, что начали токовать тетерева и стучать по деревьям в поиске самки дятлы, объяснил он.

Глазков также рассказал, почему холодная погода в марте не стала препятствием для начала брачного сезона у птиц. По его словам, наибольшую роль в этом вопросе играет не температура воздуха, а длительность солнечного дня.