Стало известно, когда стартует производство авто «Москвич 5» и «Москвич 8» Гендиректор Мозер: «Москвич 5» и «Москвич 8» планируется выпустить в 2024 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Автомобили «Москвич 5» и «Москвич 8» планируется начать выпускать в 2024 году, передает слова гендиректора завода Ханса-Петера Мозера Telegram-канал «Автопоток». До 2025 года при этом будут представлены еще две модели, названия которых пока что держатся в тайне.

В следующем году автозавод планирует произвести свыше 40 тысяч автомобилей, 4 тысячи из которых сделают электрическими. После этого предприятие перейдет на полноцикловую сборку со сваркой, окраской и штамповкой.

Мозер в очередной раз упомянул о необходимости унификации платформ для всех российских производителей. По его словам, это значительно удешевит производство автозапчастей.

Ранее на транспортной выставке «Станция Манеж» был представлен новый лифтбек «Москвич 6». Автомобиль был выставлен с затонированными стеклами, так как внутренний интерьер еще не завершен. Известно, что «Москвич 6» является машиной С-класса. Размер багажника составляет 540 литров, а грузовые возможности превышают 1650 литров.

Автомобиль будет продаваться в трех комплектациях: эконом, комфорт и престиж. Примерная стоимость оценивается в 4 млн рублей. По словам эксперта Вячеслава Субботина, китайская модель JAC JS4 будет продаваться чуть дешевле, несмотря на идентичные характеристики.