Стало известно, когда состоится пуск «Союза МС-25» Роскосмос: госкомиссия приняла решение о запуске «Союза МС-25» 23 марта

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Госкомиссия приняла решение провести пуск ракеты «Союз 2.1а» с кораблем «Союз Мс-25» и тремя космонавтами 23 марта, говорится в пресс-релизе Роскосмоса. Отчается, что это запланированная резервная дата.

Заслушав доклады руководителей работ, госкомиссия приняла решение о проведении пуска в запланированную резервную дату — субботу, 23 марта 2024 года, — говорится в сообщении.

Накануне, 21 марта, стало известно, что пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-25» с российско-белорусско-американским экипажем к МКС отменен. Старт планировался с космодрома Байконур, в основной экипаж вошли российский космонавт Олег Новицкий, астронавт NASA Трейси Дайсон и белорусский космонавт Марина Василевская. При этом экипаж после отмены пуска ракеты был эвакуирован из корабля.

Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что причиной отмены запуска ракеты с кораблем «Союз МС-25» стала просадка напряжения химического источника тока.

Писатель и журналист Александр Железняков заявил, что инцидент с отменой запуска пилотируемого корабля непосредственно перед стартом произошел впервые в отечественной космонавтике. По словам историка космонавтики, подобные инциденты ранее происходили только с беспилотными кораблями.