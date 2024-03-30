Стало известно, когда Россия перестанет считать Зеленского президентом Марков: Россия перестанет признавать Зеленского президентом после 20 мая

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Россия перестанет признавать нынешнего украинского президента Владимира Зеленского после 20 мая, поскольку, согласно конституции этой страны, в республике должны быть проведены выборы, которые в итоге были отменены, такое мнение выразил в беседе с NEWS.ru политолог Сергей Марков. Он подчеркнул, что военное положение на Украине позволяет отменять выборы в Верховную раду, но не президента.

Зеленский избирался по конституции, обещал ее чтить. А раз к тебе это не относится, то с 20 мая он не будет считаться легитимным президентом. Думаю, какое-то официальное заявление со стороны России будет, — сказал политолог.

Марков убежден, что Запад, несмотря на отмену выборов на Украине, признает Зеленского легитимным президентом, а США сделают вид, что все происходит согласно конституции. Он считает, что украинский лидер уже обо всем договорился с властями США.

Белый дом сделает вид, что все по конституции Украины, хотя это грубое нарушение основного закона Украины, — заявил Марков.

Ранее украинские СМИ сообщали, что офис президента подготовил обращение в Конституционный суд и поставил вопрос о легитимности пребывания Зеленского на посту главы государства по истечении пятилетнего срока. При этом приближенные президента опасаются, что вердикт КС их не устроит.