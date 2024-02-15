Стало известно, когда закончится сильный снегопад в Москве Синоптик Позднякова: сильный снегопад в Москве прекратится после полудня

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сильный снегопад в Москве закончится после полудня, в интервале с 12:00 до 15:00 мск, рассказала NEWS.ru ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, прирост снежного покрова в столичном регионе в среднем составил 9 см. Синоптик отметила, что снегопад сохранится в Москве в ближайшие два-три дня, но его интенсивность снизится.

В разных районах столицы снегопад будет снижаться постепенно. В течение ночи практически на всей территории столичного региона наблюдался сильный снег. Прирост свежего снега по Москве в среднем составил 9 см. Наибольшее количество осадков выпало в Новой Москве — 11 см. Снег станет менее плотным, пойдет на убыль, но не прекратится ни сегодня, ни в ближайшие сутки, — сказала Позднякова.

Как отметила синоптик, холодный фронт, который засыпал Москву снегом, далеко не уходит. Однако в ближайшие два-три дня такого количества снега в столичном регионе не ожидается.

Ранее Позднякова заявила, что после аномальных холодов в Москве наступит оттепель. По ее словам, в грядущие выходные в столичный регион придут теплые воздушные массы. Ожидается, что столбики термометров в столице поднимутся до минус пяти градусов.