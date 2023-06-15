Стало известно, когда обновленный АК-12 появится в зоне СВО «Калашников»: военные могут начать применять обновленный АК-12 в зоне СВО уже в этом году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

АК-12

Российские военные могут начать применять усовершенствованную версию автомата АК-12 в зоне спецоперации уже в этом году, сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, сейчас идет очередной этап испытаний.

Сейчас идет очередной этап испытаний, отдана партия автоматов уже для работы в войсковой эксплуатации, тестируются в режиме реальных боевых действий. И если все будет в порядке, уже со второго полугодия будем запускать их в серийное производство. Мы рассчитываем, что это (применение в СВО. — NEWS.ru.) произойдет уже в этом году, — сказал он.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» доработал автомат АК-12 после его применения в спецоперации на Украине. В частности, был исключен режим отсечки по два выстрела и предусмотрена возможность установки двухстороннего управления режимами огня и регулируемой щеки приклада.

Лушников ранее заявил, что в России рассматривают возможность увеличения основного калибра армейских автоматов. По его словам, весь мир в настоящее время работает над новыми баллистическими решениями и России не следует отставать в этом вопросе. В качестве примера Лушников привел США, где калибр стрелкового оружия увеличивается с 5,56 мм до 6,8 мм.