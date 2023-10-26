Стало известно, когда новый КоАП передадут в правительство на одобрение Минюст сообщил, что новый КоАП будет передан в правительство в следующем году

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Андрей Логинов

Новый Кодекс об административных правонарушениях почти завершен, сообщил статс-секретарь — замминистра юстиции РФ Андрей Логинов на конференции «Цифровые международные отношения» в МГИМО. По его словам, Кодекс будет передан на одобрение правительству уже в следующем году. Выступление Логинова транслировалось на YouTube-канале площадки.

КоАП практически уже новый написан. Мы его, наверное, уже в следующем году представим в правительство, — сообщил Логинов.

Концепция нового кодекса была опубликована еще в июне 2019 года. Уже в следующем году Министерство юстиции обнародовало готовый проект. Предполагалось, что новый сборник вступит в силу 1 января 2021 года, однако работа над ним несколько затянулась.

Ранее депутаты Госсовета Татарстана одобрили и направили в Госдуму РФ законопроект о наложении штрафов на граждан РФ удаленно. Речь идет о россиянах, находящихся за рубежом и дискредитирующих Вооруженные силы страны или призывающих к нарушению территориальной целостности.

Автором документа стал депутат Госдумы от региона Айрат Фаррахов. Он напомнил, что на сегодняшний день против России введено свыше 17 тысяч санкций. Вместе с тем остаются граждане, которые продолжают дискредитировать РФ, указал он.