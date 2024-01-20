Стало известно, когда может заработать единая ипотека ИЖС ДОМ.РФ: единая ипотека ИЖС может заработать в России к середине 2024 года

Единая ипотека для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) будет запущена к середине 2024 года, сообщил заместитель генерального директора государственной компании ДОМ.РФ Алексей Ниденс. Такая форма поддержки предназначена в первую очередь для строительства малоэтажных жилых домов и именно в тех регионах, где это популярно, пишет ТАСС.

Сегодня эксперты рынка недвижимости строят прогнозы исходя из того, что 1 июля льготные ипотечные программы закончатся. <...> Мы предлагаем с 1 июля 2024 года реализовать единую ипотечную программу, которая будет отвечать принципам развития сегмента ИЖС, — цитирует агентство представителя компании.

Ниденс подчеркнул, что ключевые параметры этой программы будут схожи с семейной ипотекой. В прошлом году больше всего частных домостроений было взведено в Подмосковье, на Кубани и в Ленинградской области.