Стало известно, когда Госдума рассмотрит проект о вывесках на русском языке ГД может рассмотреть проект об обязательном оформлении вывесок на русском 22 мая

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Государственная дума России 22 мая может рассмотреть законопроект, обязывающий организации оформлять вывески и надписи на русском языке, об этом говорится в проекте календаря работы Госдумы. Одним из авторов инициативы выступила глава комитета ГД по культуре, депутат фракции «Единая Россия» Елена Ямпольская.

22.05.2024 <...>. О проекте федерального закона <...> «О внесении изменений в Федеральный закон „О государственном языке Российской Федерации“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (об обеспечении использования в публичном пространстве русского языка как государственного языка Российской Федерации), — следует из документа.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном Киеву Запорожье снимают вывески на русском языке. Он отметил, что ситуация возмутила местных жителей. При этом сами исполнители ничего не смогли ответить людям, поскольку они выполняли приказ.

Также ранее министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас заявил, что вопрос закрытия русских школ в стране был отложен. Глава ведомства подчеркнул, что такое решение было принято из-за нехватки образовательных учреждений в тех районах, где они расположены.