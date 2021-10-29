Стало известно, кем надо работать для получения бесплатного жилья

Право на получение бесплатного жилья или денег на его покупку имеют в России судьи, сотрудники силовых ведомств, учителя, медики и ряд государственных служащих. Об этом эксперты рассказали порталу «РИА Недвижимость».

Так, на бесплатное жильё могут рассчитывать сотрудники полиции, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии и прокуратуры, если они в нём нуждаются: например, у них нет собственного жилья или оно признано аварийным. Такое же право имеют работники судебной системы и Следственного комитета, проработавшие в структурах не менее 10 лет.

На служебное или собственное жильё могут претендовать депутаты, сотрудники налоговой службы, таможни и других государственных органов. При этом госслужащий может один раз за весь период гражданской службы получить субсидию, чтобы купить жильё, если он в нём нуждается. Для получения субсидии имеет значение не должность, а непрерывный стаж работы на одном месте.

Право на субсидии имеют педагоги и медики в рамках программ «Земский учитель» и «Земский доктор». Они могут получить суммы до 2 млн рублей, при условии, что работают в сельской местности. Также в разных регионах участникам программ могут предъявляться дополнительные требования.

Что касается военнослужащих, то они имеют право на участие в военной ипотеке. Иногда им выдают квартиры из специальных фондов. Как правило, это вторичка или новостройка за МКАД.

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