Lenta.ru выяснила, кем была убитая разведчиками ВС РФ девушка Lenta.ru: убитая разведчиками ВС РФ девушка ранее служила в ВСУ и сдалась в плен

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Издание Lenta.ru сообщает, что похищенная и убитая двумя российскими разведчиками девушка оказалась бывшей военнослужащей ВСУ, она сдалась в плен в марте 2022 года. По данным издания, аналогичная информация содержится также в единой онлайн-базе украинских военнопленных. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Издание ссылается на Telegram-канал, в котором публикуют фотографии и сведения о сдавшихся в плен украинских военнослужащих. Как уточнили авторы издания, 16 мая 2022 появилось фото 22-летней Валентины Давроновой. По информации Lenta.ru, на фото она представлена с деревянной табличкой, на которой написаны ее фамилия, имя и отчество, а также указана дата пленения и год ее рождения.

Ранее газета «Коммерсант» писала, что в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону передано дело старшего лейтенанта Айдына Ж. и его подчиненного рядового Алексея Д. Издание утверждает, что их обвиняют в похищении и убийстве девушки из Луганской Народной Республики. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как заявляли авторы «Коммерсанта», в январе 2023 года военнослужащие-разведчики похитили и убили 23-летнюю Давронову после конфликта с ней в кафе. «Коммерсант» сообщил, что она угрожала офицеру рассказать об их интимных отношениях его жене. По информации издания, военные доставили Валентину в пункт временной дислокации как украинскую разведчицу. Газета пишет, что там девушку зарезали ножом, а тело взорвали гранатами, чтобы скрыть следы преступления.