Стало известно, какую выгоду получит Россия от глобального потепления Доклад АСИ: РФ может извлечь экономическую выгоду из перемен климата

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Глобальное потепление может иметь для России ряд потенциальных косвенных положительных эффектов, в том числе за счет роста в цене природных активов, говорится в докладе «Климат и экология», написанном экспертами из Института народнохозяйственного прогнозирования и Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова. Документ был опубликован в сборнике Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Горизонт-2040», выдержки из него приводит РБК.

Авторы доклада в качестве основных рисков для России при изменении климата назвали усиление паводков и лесных пожаров, рост численности насекомых, разносящих инфекции, ускоренное старение зданий и автодорог, а также наплыв беженцев из стран Центральной Азии. При этом на фоне засух, пожаров и неурожаев РФ может получить выгоду за счет роста ценности воды, почвы и лесных ресурсов. Эксперты не исключили в этой связи улучшения перспектив развития производств ресурсной экономики и их продукции, включая зерновые и металлы.

На них может возникнуть дополнительный спрос, что позволит России создать новые рабочие места, получить дополнительные доходы и тем самым ускорить темпы роста ВВП, не создавая рисков для устойчивости национальных водных ресурсов, в отличие от нередко выдвигаемых инициатив по [прямому] экспорту из России воды, — говорится в докладе.

Также для страны открываются благоприятные перспективы в рамках производства экологически чистых продуктов и экотуризма. Эти факторы будут способствовать появлению новых рабочих мест и экономическому росту. Однако для реализации позитивных сценариев необходимы своевременные и масштабные инвестиции, подчеркивают авторы доклада.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что наступивший 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. В качестве причин изменения климата называется явление Эль-Ниньо — потепление, связанное с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

В свою очередь метеоролог Александр Шувалов рассказывал о климатических рекордах в России в 2023 году. Он уточнил, что зачастую в СМИ приводятся данные о пиковых значениях по дням недели, однако они не являются определяющими в отличие от абсолютных. Так, в ноябре было больше 100 рекордов максимальной температуры, но абсолютные случаи были единичны.