Москвичи смогут добраться до Петербурга на поезде за 2,5 часа РЖД: высокоскоростные поезда из Петербурга в Москву будут идти 2,5 часа

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Новые поезда из Санкт-Петербурга в Москву смогут развивать скорость до 400 км/ч благодаря новой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), время в пути сократиться до 2,5 часа, сообщили в пресс-службе РЖД. В беседе с «Парламентской газетой» там подчеркнули, что эскизное проектирование уже завершено, продолжается работа над улучшением требований к поездам.

Завершено эскизное проектирование, приняты ключевые решения по конструкции и дизайну поезда. Продолжаем улучшать требования к нему. Это будет максимально импортозамещенный поезд, — рассказали в пресс-службе.

Основные элементы инфраструктуры ВСМ появятся в России впервые, отметили в РЖД. На данный момент известно, что новые поезда будут состоять из восьми вагонов. Всего предполагается четыре класса обслуживания. Допускается соединение двух поездов. Позже РЖД планирует рассмотреть возможность создания высокоскоростных железнодорожных магистралей от Москвы до Казани и до Сочи.

На данный момент в программе организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в Российской Федерации на период до 2036 года заложены планы по организации скоростного сообщения по маршруту Москва — Сочи, — добавили в пресс-службе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подтвердил, что ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом будет построена. По словам представителя Кремля, основная схема строительства согласована.