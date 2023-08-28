Стало известно, какой срок грозит задержанному информатору посольства США РИА Новости: информатору посольства США Шонову грозит до восьми лет колонии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Информатору посольства США, бывшему сотруднику генконсульства США во Владивостоке россиянину Роберту Шонову грозит до 8 лет колонии за скрытое сотрудничество с зарубежным государством, передает РИА Новости. Ему выдвинули обвинения по статье 275.1 УК РФ («Установление и поддержание гражданином РФ отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства, международной либо иностранной организации в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации»).

Отмечается, что статья 275.1 УК РФ была введена год назад. Она применяется в том случае, если в действиях обвиняемого отсутствует состав преступления по статье 275 УК РФ («Госизмена»). Наказание по ней — лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

По версии следствия, Шонов за деньги выполнял задания политического отдела посольства США в Москве с сентября 2022 года. В ФСБ РФ утверждают, что в число задач Шонова входил сбор информации о ходе специальной военной операции, а также о мобилизационных процессах в российских регионах. В настоящее время проводится расследование, следователи устанавливают все обстоятельства деятельности Шонова.

Ранее в пресс-службе ФСБ по Алтайскому краю сообщили, что жительница региона предстанет перед судом за сотрудничество с представителем проукраинского военизированного легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Ее обвиняют по стать 275.1 УК РФ. По данным ФСБ, женщина искала в регионе людей, готовых стать поджигателями административных зданий.