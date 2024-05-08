Стало известно, какой российский город примет ЕАЭС после Москвы Лидеры ЕАЭС договорились встретиться в декабре в Петербурге

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Санкт-Петербург

Главы стран — участниц Евразийского экономического совета условились провести следующее заседание в декабре этого года в Санкт-Петербурге, сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев, чьи слова передает РИА Новости. Следующая встреча станет 11-й по счету.

По итогам заседания главы государств договорились о проведении следующего заседания Высшего Евразийского экономического совета в декабре в городе Санкт-Петербург, — заявил Сагинтаев журналистам.

Лидеры ЕАЭС провели заседание в Москве в среду, 8 мая. Юбилейная встреча была приурочена к 10-летию со дня подписания договора об учреждении объединения. Кремль опубликовал видео совместной фотосессии лидеров союза и глав делегаций перед переговорами.

Исполняющий обязанности вице-премьера России Алексей Оверчук заявил, что членство в ЕАЭС очень выгодно для Армении, поскольку у Еревана есть большие льготы по продовольствию и энергоресурсам. По его словам, власти республики настроены на конструктивную работу в рамках объединения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в свою очередь отметил, что страна заинтересована в продолжении тесного сотрудничества со всеми участниками ЕАЭС.