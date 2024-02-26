Названа возможная особенность боевой авиагруппировки РФ шестого поколения Академик Федосов: в авиагруппировке РФ шестого поколения могут появиться БПЛА

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Боевая авиационная группировка России шестого поколения будет включать в себя как пилотируемые самолеты, так и беспилотные летательные аппараты, которые выступят в роли ведомых единиц, предположил в материале для ТАСС научный руководитель Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС), академик РАН Евгений Федосов. Он отметил, что беспилотники в таких группах могут применяться для атаки целей в нижней зоне.

Есть мнение, что авиагруппировка должна быть смешанной и состоять из беспилотников и пилотируемой авиации. <...> Беспилотник по размерам и скоростям соответствует пилотируемым самолетам, он может работать в группе, выполнять работу ведомого. <...> Но чтобы разобраться в тактической обстановке после удара, все равно необходим человек, — написал ученый.

Федосов отметил, что перспективная боевая авиация не станет полностью беспилотной, нейросетевые технологии лишь автоматизируют ряд процессов управления самолетом. По словам специалиста, нейросети способны совершать миллиарды операций в секунду, но когда необходима интуиция, они не смогут принять решение.

ГосНИИАС является ведущим центром в области разработки бортовых авиационных систем и оборудования. Институт принимает участие в создании авиатехники на всех этапах — от разработки концепции летательного аппарата до модернизации в ходе использования.

Ранее специалисты российского концерна ВКО «Алмаз-Антей» рассказали о создании нового бортового вычислительного модуля для беспилотников. Также компания продемонстрировала систему «Безопасное небо», которая позволяет эффективно мониторить использование воздушного пространства и обеспечивать безопасность в воздухе.

До этого стало известно, что в российских школах на уроках труда будут изучать технические особенности БПЛА. Такие уроки пригодятся для службы в армии, работы в сельском хозяйстве, логистике и так далее, пояснили в Минпросвещения.