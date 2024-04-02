Стало известно, каких мигрантов не ограничат в сроке пребывания в России МВД: ограничение пребывания мигрантов в РФ не затронет тех, у кого есть ВНЖ

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Разработанные ведомством ограничения на срок пребывания в России для мигрантов не будут распространяться на тех, кто имеет вид на жительство (ВНЖ), заявила в Telegram-канале официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк. По ее словам, проект закона МВД предусматривает ряд исключений.

Среди них — получение иностранным гражданином видов на жительство, разрешений на временное проживание, на работу и патентов. Также учитывается предоставление трудовых договоров, подтверждающих продление срока временного пребывания в России.

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что нынешняя ситуация в миграционной сфере беспокоит миллионы российских граждан. Он призвал держать этот вопрос на контроле и поручил Генпрокуратуре продумать систему дополнительных превентивных, профилактических и других антикриминальных мер в миграционной сфере.

В ходе коллегии МВД российский лидер подчеркнул, что борьба с экстремизмом, пресечение незаконной миграции, обеспечение общественного порядка и нейтрализация организованной преступности — главные задачи министерства. Он призвал уделить особое внимание этим приоритетам.

После этого зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев констатировал в беседе с NEWS.ru, что миграционное законодательство однозначно нуждается в усовершенствовании и работа уже идет по нескольким направлениям. Парламентарий напомнил, что законопроект, который готовят правительство и МВД России, ужесточит требования при въезде и пребывании мигрантов в стране.