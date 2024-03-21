Стало известно, как жители села Работино относятся к ВСУ Рогов: жители Работино воспринимают ВСУ как оккупантов

Фото: МО Украины

Жители Работино в Запорожской области воспринимают присутствие Вооруженных сил Украины в селе как оккупацию, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» и член Общественной палаты России Владимир Рогов. По его словам, люди призывают украинские войска оставить населенный пункт.

Мирные жители были эвакуированы из Работино еще в прошлом году, до начала активизации боев на этом участке фронта. Недавно у меня состоялась с ними встреча, на которой люди называли украинские войска не иначе как оккупантами и призывали их оставить населенный пункт, — сказал он.

Рогов добавил, что во встрече также принимали участие жители соседних сел Вербовое и Новопрокоповка. Он отметил, что был поражен их силой духа и любовью к России.

Рогов ранее сообщил, что на представителя одного из кандидатов в президенты России готовилось покушение. По его словам, покушение должно было произойти в городе Бердянске. Общественник не стал уточнять, о ком из кандидатов идет речь. Также он не назвал имя доверенного лица.

В последний день голосования на выборах президента России, 17 марта, Рогов рассказал, что ВСУ атаковали дронами-камикадзе избирательный участок в городе Каменке-Днепровской Запорожской области. По его словам, в здании местного Дома культуры, в котором было организовано место для голосования, начался пожар.