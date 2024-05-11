Стало известно, как Западу поможет мертвый Зеленский Пушилин: устранение Зеленского позволило бы Западу обвинить Россию

Фото: Пресс-служба Президента Украины

Владимир Зеленский

Потенциальное устранение президента Украины Владимира Зеленского может быть выгодно западным странам, такое мнение в интервью ТАСС высказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он предположил, что это позволило бы государствам обвинить в произошедшем Россию.

На Западе на каком-то этапе это (ликвидация Зеленского. — NEWS.ru) может быть кому-то выгодно, потому что в очередной раз [можно] обвинить Россию, в очередной раз обвинить нас в ликвидации Зеленского. Конечно, кому-то это может посчитаться интересным, — считает Пушилин.

Ранее глава ДНР высказался о выделении США очередного пакета военной помощи Украине на сумму $400 млн. По мнению Пушилина, нельзя говорить о том, что это никак не отразится на линии боевого соприкосновения в регионе. Однако новые поставки вооружения не изменят ситуацию на линии фронта кардинально.

До этого Пушилин озвучил способ покончить с обстрелами со стороны украинской армии. Он считает, что для этого нужна санитарная зона. Это позволит защитить российские территории и исключить риски из-за провокаций ВСУ. Глава ДНР обратил внимание, что сегодня на Украине много оружия и «радикальных банд», которые могут выйти из-под контроля.