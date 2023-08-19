Стало известно, на сколько выросло число одиноких людей в России Количество одиноких людей в России увеличилось в два раза с 2010 года

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Число проживающих в одиночестве россиян стремительно растет, сообщает журнал «Демографическое обозрение», ссылаясь на результаты последней переписи населения. Согласно обнародованным данным, в 2021 году было зарегистрировано 27,6 млн домохозяйств, состоящих из одного человека, тогда как в 2010-м этот показатель зафиксировался на уровне 14 млн.

Авторы статьи, эксперты Института социально-экономических проблем народонаселения им. Н. М. Римашевской ФНИСЦ РАН Лидия Прокофьева и Ирина Корчагина пришли к выводу, что одиночки заняли самую крупную долю среди всех видов домохозяйств — 41,8%. Такая тенденция выявлена впервые за всю историю переписи населения в Российской Федерации. К примеру, в 2010 году преобладали семьи, состоящие из двух человек, — 15,6 млн, или 28,5%.

Эксперты объясняют происходящее более активной сепарацией молодежи, еще не создавшей свои семьи, из родительских семей. В пользу такой версии говорит тот факт, что большинство одиночек — люди трудоспособного возраста, а не пенсионеры.

Ранее стало известно о сокращении рождаемости в России. По итогам 2022 года этот показатель снизился на 6,9%, став худшим с 2000-го. Согласно данным Росстата, число новорожденных в России снижается с 2015 года. По итогам 2021-го сокращение составляло 2,7%, а в 2020 году количество младенцев снизилось на 3%.