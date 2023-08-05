Стало известно, как ВС России используют деревья и кусты против ВСУ Военэксперт Перенджиев: ВС России умело пользуются ландшафтом для размещения «ловушек»

Фото: МО РФ

Любая растительность в ходе боевых действий может использоваться в качестве маскировки, и Вооруженные силы России успешно пользуются этим приемом, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Александр Перенджиев. В качестве примера он привел ситуацию, когда боец ВС России замаскировался, а военные ВСУ открыли огонь, будучи на открытом пространстве. Военэксперт подчеркнул, что в зарослях очень эффективно прятать мины, которые могут стать сюрпризом для вражеской техники.

Любую растительность можно использовать в качестве маскировки. Если она плотная и высокая — тем более идеальный вариант. Можно занять позицию, замаскироваться. Тем более современный камуфляж поможет полностью слиться с местностью, — сказал Перенджиев.

Он отметил, что бойцу проще менять огневую позицию, когда есть возможность прикрыться кустами или высокой травой, в лесу или же за деревьями, в случае когда противник открыл ответный огонь. Военэксперт также отметил, что Россия, в отличие от Запада, никогда не жалуется на кусты, заросли, распутицу и мороз.

Россия умело использует особенности местности во время боевых действий, расставляет ловушки, устанавливает технические средства обнаружения противника, что он пересек определенный рубеж и его можно поразить артиллерией или авиацией, БПЛА или подать сигнал снайперами, пулеметчикам, операторам ПТРК, — подытожил он.

Ранее военный эксперт Алексей Борзенко назвал чушью выводы британской разведки о том, что кустарники и небольшие деревья, растущие на поле боя, сдерживают продвижение ВСУ на южных направлениях. По его словам, украинская армия не может прорваться из-за хорошего, грамотного минирования серых зон со стороны ВС РФ, а также слаженной работы артиллерии и танкистов.