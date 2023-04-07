Стало известно, как ВС РФ могут бороться с дешевыми БПЛА ВСУ Военный эксперт Дандыкин: Россия применит антидотные ружья для борьбы с дешевыми БПЛА ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Сбитый беспилотник в результате работы ЗРК «Стрела-10»

Для борьбы с эффективными и дешевыми беспилотниками, которые начали использовать ВСУ в зоне специальной военной операции для уничтожения БМП и даже танков, Россия сможет использовать антидотные ружья, считает капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В разговоре с «360» военный эксперт отметил, что российская армия в первую очередь постарается уничтожать склады, где хранятся и производятся украинские БПЛА.

Думаю, что с поставками у ВСУ пока проблем не будет, но мы стараемся, во-первых, уничтожать склады, где дроны производятся и хранятся, уже не раз уничтожали. И, естественно, принимаем меры к тому, чтобы уничтожать их на поле боя с помощью антидотных ружей и других средств, — уточнил эксперт.

По словам Дандыкина, FPV-дроны, которые применяют ВСУ, представляют собой так называемые беспилотники-камикадзе. В них используются импортные детали, хотя сами БПЛА и производятся на Украине. Эксперт уточнил, что при ударе сверху они действительно могут нанести повреждения или даже уничтожить технику противника. У российской армии есть аналоги, которые при этом содержат больше взрывчатого вещества.

Военный эксперт Александр Хроленко ранее рассказал, что преимущество российских дронов-камикадзе «Ланцет» заключается в их функционировании на базе искусственного интеллекта. По его словам, это позволяет им маневрировать и уворачиваться от систем противовоздушной обороны.