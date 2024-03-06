Путин поручил кабмину подготовить программу расселения аварийного жилья

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС/kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать новую программу расселения аварийного жилья, которая будет действовать на федеральном уровне. Глава государства выразил уверенность, что к проекту в дальнейшем подключатся регионы страны.

При федеральной поддержке наши южные регионы существенно нарастили объемы расселения аварийного жилья, аварийного фонда. Важно не снижать такую динамику. Правительству уже поручено подготовить новую федеральную программу на этот счет, — заявил российский лидер.

Также Путин уточнил, что по итогам 2023 года на юге страны в эксплуатацию было введено 13 млн квадратных метров жилья, что составляет 12% от всего объема жилищного строительства в РФ. По словам главы государства, градостроительный потенциал на 2030 год превышает отметку в 74 млн квадратных метров — при этом речь о проектах, которые уже подготовлены и запущены.

И конечно, такая жилая застройка должна идти синхронно со всей социальной инфраструктурой, включая школы, больницы, детские сады, — заключил президент.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предупредила о возможной волне выхода из строя лифтов из-за из устаревания и износа. По ее мнению, массовое отключение лифтов произойдет в 2025 году.