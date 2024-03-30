Назван способ защиты кораблей ВМФ России от беспилотных катеров ВСУ ЦКБР: FPV-дроны защитят Черноморский флот от беспилотных катеров ВСУ

Фото: МО РФ

В России идет подготовка операторов FPV-дронов, которые смогут обеспечить защиту кораблей Черноморского флота от безэкипажных катеров, состоящих на вооружении ВСУ, передает РИА Новости со ссылкой на Дмитрия Кузякина, генерального директора Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР). По его словам, данные беспилотники могут стать не только эффективным решением этой задачи, но и относительно дешевым.

FPV-дроны в перспективе могут стать эффективным и дешевым средством поражения безэкипажных катеров противника. Не исключаю, что в перспективе мы увидим «войну дронов» на черноморском направлении, — пояснил он.

Также Кузякин отметил, что специалисты обмениваются опытом с моряками ВМФ, которые проявили высокий интерес к данной тематике. Кроме того, представители ЦКБР уже приступили к обучению военных. По данным агентства, центр отвечает за полный цикл применения FPV-систем, начиная от их производства и заканчивая обучением по управлению и более эффективному их применению.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу распорядился проводить тренировки с личным составом Черноморского флота по отражению атак противника как в дневное, так и в ночное время. Министр подчеркнул, что тренировки должны вестись на ежедневной основе.