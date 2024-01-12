Стало известно, как в России будут бороться с подделкой рыбных консервов Вице-премьер Григоренко предложил маркировать рыбные консервы из-за подделок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маркировка рыбных консервов может помочь справиться с появлением на рынке поддельной продукции, считает вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. По его поручению, как пишет РБК, идею проработают до 19 января. На проблему фальсификата обратила внимание Генпрокуратура, потому что такая продукция поставляется в том числе в школы и детские сады.

По данным правоохранителей, недобросовестные производители консервов используют более дешевое сырье под видом дорогого. Например, подменяют сайру дальневосточной сардиной (иваси) или тихоокеанской сельдью.

Уже было аннулировало более 8,7 тысячи ветеринарных сопроводительных документов, в ряде случаев открыто уголовное производство. Отмечается, что изготовление контрафактной рыбной продукции происходит из-за нечеткого распределения полномочий между Россельхознадзором и Роспотребнадзором. Помимо этих ведомств и Генпрокуратуры, вопросы маркировки консервов рассмотрят также в Минпромторге, Минэкономразвитии, Минсельхозе.

Ранее президент России Владимир Путин выступил против идеи резко увеличивать ввозную пошлину на рыбу и рыбную продукцию. Во время встречи с бизнесменами Хабаровского края в Тихоокеанском госуниверситете глава государства заявил, что делать это опасно, поскольку в таком случае могут подскочить и цены.

В декабре стало известно, что число организаций, которые занимаются продажей рыбы в России, сократилось почти на 6% за последние три года. Сокращение объема рыбного рынка также отразилось и на количестве предприятий по производству рыбы — их стало почти на 3% меньше.