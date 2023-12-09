Стало известно, как усовершенствовали БПЛА «Герань» Военный летчик Попов: БПЛА «Герань» оснастили реактивными двигателями

Фото: МО РФ

Российские беспилотники «Герань» оснастили малогабаритными реактивными двигателями, что помогло повысить их эффективность, рассказал в интервью агентству Sputnik заслуженный военный летчик России, генерал-майор в отставке Владимир Попов. По его словам, сейчас «Герани» могут достигать скорости 800 километров в час.

Если раньше с поршневыми двигателями первого поколения скорость «Гераней» была 180-200 километров в час. На пикировании до 300 километров доходило. То сейчас — 450-600 километров в час, до 800 уже развивается, а на пикировании и больше может быть, — уточнил Попов.

Военный летчик объяснил, что до модификации на беспилотники ставили электрические двигатели или двигатели внутреннего сгорания мощностью примерно 50 лошадиных сил. Вместе с тем боевой заряд «Гераней» составлял до трех килограммов.

Ранее военный историк Юрий Кнутов сообщил об уникальной особенности беспилотников «Ланцет». По его словам, дрон, не видим ни для радаров, ни для тепловизоров. Это происходит за счет того, что беспилотник полностью выполнен из композитных материалов и имеет электродвигатель. Также, обратил внимание Кнутов, БПЛА имеет хорошие маневренные характеристики. Благодаря тому что он может зависать в воздухе, его легко спутать с птицей на экране радара.