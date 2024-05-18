Стало известно об эвакуации людей из Харьковской области под Белгород Глава ВГА Ганчев: на Белгородчине открыт ПВР для жителей Харьковской области

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В Белгородской области появился пункт временного размещения для жителей Харьковской области, которым при необходимости может потребоваться эвакуация, сообщил в своем Telegram-канале глава военно-гражданской администрации Харьковского региона Виталий Ганчев. Он добавил, что ВГА также создала специальную рабочую группу для помощи гражданскому населению.

Нами создана рабочая группа по оказанию необходимой помощи нашим жителям. На территории Белгородской области открыт ПВР, и в случае необходимости людям будет оказана помощь, — пояснил он.

Также Ганчев отметил, что сейчас власти Харьковской области не имеют доступа к ряду населенных пунктов, которые под свой контроль берет российская армия. В связи с этим представители администрации находятся на постоянном контакте с военными, чтобы оперативно отреагировать на сигнал о помощи вплоть до эвакуации.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Старица в Харьковской области. По информации ведомства, на данном участке работают подразделения группировки войск «Север». В настоящее время они продолжают продвигаться вглубь линий обороны противника.