Стало известно, как Россия может ответить Польше на поставку оружия Украине Генерал Липовой: Россия в ответ может разрешить бить по объектам Польши

Фото: МО РФ

Россия может разрешить использовать оружие по объектам Польши в ответ на их разрешение Украине ударять своим оружием по российским объектам, рассказал НСН генерал-майор авиации Герой России Сергей Липовой. По его словам, также Россия может оказать политическое и экономическое давление на Польшу.

Россия может противопоставить Польше очень многое. В первую очередь это политическое давление на Польшу. Второе — это физическое незапрещение применения наших видов оружия по польским объектам. Есть полный спектр тех наборов и инструментов, которые могут оказать влияние на решение Польши. Политические, экономические и военные, — объяснил генерал.

Липовой отметил, что Польша торгует природными ресурсами России, хоть и скрывает это. Кроме того, эти заявления были сделаны по указанию со стороны США, поскольку они диктуют свои условия всем странам НАТО, добавил эксперт.

Когда Украина даже при получении этого оружия ничего не может сделать и изменить ситуацию в зоне СВО, им начинают говорить о том, что можете применять наше оружие уже и по территории России, — подытожил Липовой.

Ранее замглавы Минобороны Польши Цезарий Томчик заявил, что польские власти не ограничивают Украину в применении поставляемого Варшавой оружия в части нанесения ударов по объектам на российской территории. Он призвал страны Запада отменить подобные ограничения на применение оружия Киевом.