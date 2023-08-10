Стало известно, как Россия купирует «потуги» Киева прорвать морскую блокаду Военный эксперт Клинцевич: РФ купирует попытки Киева прорвать морскую блокаду

Фото: ВМФ Украины

Россия купирует любые попытки Вооруженных сил Украины прорвать морскую блокаду, рассказал NEWS.ru военный эксперт Андрей Клинцевич. По его словам, у страны есть возможности заставить суда подчиняться, например, путем обозначения огня перед следующим кораблем или направления специальной группы для досмотра.

Россия обладает всем потенциалом возможностей, и заставить судно подчиниться мы можем разными способами, например, обозначением огня перед судном. Если капитан решит пойти на прорыв и рискнет своей командой, будет возможность высадить досмотровую группу на корабль вертолетным способом, и они смогут перехватить управление, — сказал Клинцевич.

Эксперт считает, что Украина будет пытаться прорвать российскую морскую блокаду при помощи гражданских судов с флагами иностранных государств. Клинцевич полагает, что таким образом Киев надеется спровоцировать РФ на какие-либо действия, вплоть до уничтожения этих кораблей или нанесения по ним ударов, однако это проигрышный вариант.

Я не вижу никаких шансов на прорыв. Единственное, что они могут сделать, это отправить конвой кораблей и пробиться группой. Но, как мы помним, Украина уже заявляла об этом ранее, и никто из судовладельцев не захотел участвовать в этой авантюре. За исключением русла реки Дунай, потому что это одна из опорных европейских речек, по которой проходят границы между Украиной и Румынией. В этом варианте мы можем уничтожить два порта украинских — Рени и Измаил. Они будут уничтожены, как и вся инфраструктура, и они не в состоянии будут принимать корабли, как и по другим Черноморским портам, — объяснил эксперт.

Ранее Украина объявила о временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих из или в порты Черноморск, Одесса и Южный. При этом в Киеве предупреждают, что на маршруте сохраняется военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны «официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях».