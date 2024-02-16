Стало известно, как проводят свой день украинские военнопленные «Арсенал Отечества»: украинские военнопленные содержатся в «санаторных» условиях

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Условия содержания украинских солдат, взятых в плен российскими военнослужащими, можно сравнить с санаторными, заявил главный редактор издания «Арсенал Отечества» и военный эксперт Виктор Мураховский. По его словам, украинских военнопленных кормят три раза в день и предоставляют личное время. Кроме того, их не привлекают к каким-либо работам.

Мураховский отмечает, что военнопленные просыпаются в 06:00, после чего им дается час на утренний туалет. Еще час выделяется на завтрак. При этом подчеркивается, что в российской армии на завтрак отводится лишь 20–30 минут. Сразу после завтрака военнопленных ведут на утреннюю поверку. С 09:00 до 12:00 — время прогулки или занятия личными делами. Затем еще один час отводится на обед, после которого продолжается личное время. В 19:00 — вечерняя поверка и ужин. Отбой для военнопленных наступает в 22:00. По мнению Мураховского, такие условия можно сравнить с санаторными.

Как сообщалось ранее, с начала февраля около 70 украинских военнослужащих воспользовались радиочастотой «Волга», с помощью которой можно сообщить российским подразделениям о желании сдаться в плен. Частота «Волга» работает на радиоволнах 49.200, 149.200 и 449.200, на которые можно выйти с любой цифровой рации.