Стало известно, как пройдет 9 Мая в одном из новых регионов России В Херсонской области к 9 Мая планируют шествие «Бессмертного полка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Молодежные организации Херсонской области совместно с властями региона планируют провести к 9 Мая разнообразные мероприятия как онлайн, так и в офлайн-формате, рассказал NEWS.ru главный специалист отдела патриотического воспитания молодежи Министерства молодежной политики Херсонской области Заур Мильдзихов. Он отметил, что сегодня молодежь не только борется за идеалы мира и свободы, но также не забывает о подвигах предков.

Сегодня наши защитники на передовой борются за идеалы мира и свободы. Молодежь Херсонской области поддерживает и восхищается ими, но также не забывает о подвигах наших предков, воспевает историческую правду и гордится подвигами русского народа всех времен. Активисты молодежных организаций и жители региона будут участвовать в «Бессмертном полку» онлайн, делясь историями о героях своих семей в социальных сетях, посещая ветеранов и детей войны. Они также раздадут георгиевские ленты жителям области, проведут акции по благоустройству памятных мест, возложат цветы и зажгут свечи памяти, — сказал Мильдзихов.

Он подчеркнул, что перечисленные мероприятия, организованные молодежью, демонстрируют важность истории для молодого поколения и сохранение памяти.

Ранее от проведения парада и праздничных салютов на 9 Мая отказались в Саратовской области, Крыму, Белгородской, Брянской, Псковской, Рязанской и Курской областях, а также в Севастополе. Акция «Бессмертный полк» там пройдет в онлайн-формате, как и в Коми, Чите, Забайкальском крае и Нижегородской области.