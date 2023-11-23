Стало известно, как погиб журналист Максудов РЕН ТВ: машину с журналистом Максудовым преследовали дроны

Фото: Борис Максудов/vk.com

Борис Максудов

Машину корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова атаковали дроны ВСУ, поделился с РЕН ТВ подробностями гибели репортера водитель Ислам. Он сообщил, что приехал помогать эвакуировать журналиста и увидел кружившие над машиной БПЛА.

Поехали на съемки. Первая группа приехала нормально, поехал за второй группой. Начал подъезжать к ним, вижу, что Боря лежит. Нaд ним кружится дрон, чтобы их добить — два фoтографа и командира. Если бы не он, не смогли бы вытащить их, — сказал водитель.

По словам Ислама, второй беспилотник, обнаружив автомобиль, начал его преследовать. БПЛА с боеприпасом летел за ним примерно километр.

О гибели Максудова сообщил журналист и телеведущий Владимир Соловьев. По его словам, репортер работал в зоне специальной военной операции с первых дней. Он неоднократно посещал Донецк.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал гибель Максудова тяжелейшей утратой. Он отметил высокий профессионализм корреспондента и верность родине. В свою очередь генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев сообщил, что профессия журналиста все больше окрашивается в цвета хаки.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила соболезнования друзьям и близким погибшего. Также она заявила, что российские корреспонденты много лет являются целью для уничтожения Украиной.