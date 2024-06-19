Стало известно, как пленные ВСУ вынесли тело пленившего их офицера Журналист Медведев: пленные ВСУ вынесли тело пленившего их российского командира

Фото: МО Украины

Пленные солдаты ВСУ во время штурма одного из укрепрайонов в зоне военной операции на Украине вынесли на руках командира штурмового отряда ВС РФ, который погиб в результате артиллерийского обстрела, сообщил журналист Андрей Медведев со ссылкой на офицера, которого, по его словам, он знает со Второй чеченской войны. По его словам, вместе с офицером погиб его заместитель, с которым они перешли в российские войска из ЧВК «Вагнер». Минобороны России эту информацию не комментировало.

Медведев поделился видео из Telegram-канала «Работйте, братья!», на котором боец 3-й отдельной гвардейской бригады специального назначения в одиночку пленяет четверых противников, прятавшихся в окопе. Как узнал журналист из рассказа своего источника, укрепрайон штурмовали две группы, одной из которых руководил погибший командир.

Как выяснил Медведев, военный, о котором идет речь, перешел в российскую армию из ЧВК «Вагнер» вместе с товарищем. Бойцу присвоили звание офицера, а его другу — прапорщика. Когда группа была собрана, их отправили брать штурмом опорник ВСУ. Он был взят, но артиллерийский обстрел не стихал в течение суток.

Командир и «замок» (его заместитель. — NEWS.ru), к сожалению ушли, оба 200. Ни один боец, обученный ими не дрогнул. Все держались. Сержанты взяли командование на себя, до прихода командира роты. А их тела выносили на руках пленные, которых под их командованием группа взяла при штурме опорника, — привел он рассказ знакомого.

Собеседник Медевдева уточнил, что группа планирует попросить признать командира и его заместителя Героями России. По его словам, они так хорошо подготовили штурмовиков, что они, вернувшись с задачи, спросили, когда произойдет следующий штурм.

Омбудсмен Татьяна Москалькова ранее сообщила, что представители уполномоченных по правам человека России и Украины встретились для обмена письмами пленных военнослужащих. По ее словам, встреча состоялась на границе Белгородской и Сумской областей, для этого на участке был введен режим тишины.