Стало известно, как обстоят дела на финской границе перед ее закрытием На финской границе образовались очереди в преддверии ее закрытия

Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

На финский пограничный пункт «Ваалимаа» в преддверии его закрытия продолжают прибывать люди, сообщает «Фонтанка». К утру на КПП столпились чуть более 70 просителей. Движение затруднено, желающие попасть в Суоми образуют очереди.

Со ссылкой на финскую пограничную службу издание сообщило, что люди также прибывают к пункту пропуска «Ниирала» в Карелии. На данный момент там находятся 10 человек, которые собрались на КПП с просьбой о предоставлении убежища. Известно, что граница между Россией и Финляндией будет перекрыта 15 декабря в 20:00 по московскому времени.

О решении Финляндии полностью закрыть границу с Россией стало известно днем ранее. По данным местных СМИ, после объявления этого сообщения на границу прибыли не менее 62 иностранных граждан. Среди них были люди с паспортами Сомали и Сирии.

В конце ноября заместитель командующего пограничной службой юго-востока Финляндии Юкка Луккари заявил, что Хельсинки установили систему двойных заграждений на границе с Россией, пограничные пункты на всей ее протяженности остаются закрытыми. По его словам, заборы установлены и внутри страны.