Стало известно, как об Афзалове отзываются его сослуживцы Генерал-майор Липовой: об Афзалове хорошо отзываются его сослуживцы

Фото: МО РФ

Виктор Афзалов

О врио главкома Военно-космических сил (ВКС) России генерал-полковнике Викторе Афзалове хорошо отзываются его сослуживцы, он также пользуется авторитетом в Минобороны РФ, заявил NEWS.ru генерал-майор авиации Сергей Липовой. При этом он подчеркнул, что пока неизвестно, кто окончательно будет назначен на должность командующего ВКС страны.

Генерал Афзалов прошел все должности, у него довольно успешная карьера. О нем очень хорошо отзываются его сослуживцы, он пользуется авторитетом у руководства Министерства обороны. Но кто окончательно будет назначен на должность главкома ВКС — покажет время. Это непростой процесс, который требует согласования не только оборонного ведомства страны, но и президента, — заявил Липовой.

По его словам, генерал Сергей Суровикин на данный момент находится на отдыхе, так как «он тоже живой человек». Он отметил, что генерал служил в Сирии, потом в зоне СВО, поэтому ему дали возможность восстановить свои силы.

Ранее стало известно, что Афзалов назначен временно исполняющим обязанности главкома ВКС РФ. Сообщается, что Сергей Суровикин, ранее занимавший эту должность, остается «в распоряжении Минобороны», а его кадровые перестановки — обычная практика, вскоре станет известно о новом месте работы военачальника.