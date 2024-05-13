Стало известно, как майские холода отразились на поставках газа россиянам «Газпром» на фоне майских холодов увеличил поставки газа россиянам

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Газпром» увеличил поставки газа внутреннему потребителю на фоне майских холодов, сообщили в холдинге. Как отмечается, абсолютный пик поставок пришелся на 7 мая. Потребители обеспечиваются практически зимними объемами топлива, несмотря на завершение осенне-зимнего периода.

На протяжении десяти дней подряд — с 3 по 12 мая — поставки газа из Единой системы газоснабжения России (ЕСГ) ежесуточно идут выше предыдущего рекордного значения для этого месяца. Новый абсолютный пик — 904,8 млн куб. м газа — достигнут 7 мая 2024 года, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что чистый убыток российской компании «Газпром», который приходится на акционеров, по итогам 2023 года составил около 629 млрд рублей в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. При этом выручка упала на 26,8% и зафиксировалась на уровне 8,542 трлн рублей. Компания получил убыток по годовым результатам впервые за 25 лет.

В апреле президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф и глава российского «Газпрома» Алексей Миллер обсудили вопросы взаимодействия в газовой сфере. Подробностей диалога при этом не приводится. Встреча прошла в Санкт-Петербурге в офисе «Газпрома» в небоскребе «Лахта Центр».