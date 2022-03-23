Стало известно, как изменились цели российских туристов

Состоятельные россияне стал чаще уезжать из страны надолго или насовсем, сообщил генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян изданию «Компания». В целом же из-за санкций 24 февраля спрос на туры за рубеж упал на 80%, отметил он.

Например, появился тренд на long-stay и аренду недвижимости за границей. Состоятельные россияне всё чаще выбирают временную или постоянную миграцию за рубеж, в «благоприятные страны». Среди наших клиентов наблюдается высокий спрос на пребывание за границей от трёх месяцев и более. Например, в ОАЭ, Турцию, Таиланд или на Мальдивы, — сказал Мурадян.

Он добавил, что бронировать туры россияне теперь готовы на конец весны — середину лета только в ОАЭ, Турцию, на Мальдивы и по России — чаще в Краснодарский край. Дороже туры стали примерно на 50% при учёте курса валют.

В ANEX Tour рассказали, что приобретённые туры за границу были остановлены в реализации до 28 марта по причине того, что туроператор должен вывезти российских туристов из-за границы.

Ранее туристический оператор «Веди Групп» предложил россиянам отправиться в тур за картой Visa и Mastercard в Узбекистан. Трёхдневная поездка «За Visa в Узбекистан» стоимостью 23 тысячи рублей на человека включает в себя завтрак, экскурсию, оформление карты и ночлег в одном из отелей Ташкента.